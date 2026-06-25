Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сделает все, чтобы республика не участвовала в предоставлении кредитов на военные нужды для Украины.

«С большим беспокойством наблюдаю за подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре. Саммит пройдет в первую неделю июля. Мы слышим, что снова будут собирать очередные деньги для Украины. Говорится о 70 млрд евро на ежегодной основе на поддержку войны на Украине. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украине. Мы готовы Украине оказывать гуманитарную помощь, как уже помогаем», — сказал Фицо, комментируя информацию о том, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет предложено ежегодно выделять на военную помощь Украине около 70 млрд евро, сообщает ТАСС.

«Словакия не будет из собственного бюджета давать Украине деньги на оружие и войну», — отметил премьер Словакии, напомнив, что его страна отказалась участвовать в предоставлении Евросоюзом военного кредита в сумме 90 млрд евро Украине.

Он подчеркнул, что является сторонником диалога между Евросоюзом и Россией.

«Мы должны говорить, говорить со всеми. Я — большой сторонник диалога», — сказал Фицо.

Он также раскритиковал подход Евросоюза к ситуации на Украине. «Мы не способны ничего предпринять [для завершения] войны на Украине, и это очень грустно. Может быть это и потому, что часть государств в ЕС поддерживает войну, хотят, чтобы война продолжалась», — сказал премьер Словакии.