Сегодня в Азербайджане отмечается день Ашуры.

В Азербайджане месяц Мухаррам начался 16 июня.

Совет казиев Управления мусульман Кавказа напомнил верующим, что в месяцы Мухаррам и Сафар в течение 60 дней во время траурных церемоний, особенно в дни Тасуа и Ашура, нанесение себе телесных повреждений различными предметами, кровопускание, оголение до пояса и битье себя в грудь и т. п. с точки зрения религии недопустимы.

Также Совет казиев УМК довел до сведения своих представителей на местах, что казии и имамы, соблюдая положения закона Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания», должны проводить религиозные церемонии в мечетях, святилищах и на прилегающих к ним территориях.

Согласно законам Азербайджана, во время траурных церемоний не допускаются выкрикивание лозунгов, наносящих ущерб национально-духовным ценностям и традициям государственности, использование атрибутов, не соответствующих государственным символам, уличные шествия и нарушение общественного порядка.

Как и каждый год, в этом году в филиалах банка крови в столице и регионах, а также в других медицинских учреждениях будет проведена акция по сдаче крови. Собранная в ходе акции кровь будет использована при лечении людей, страдающих гемофилией и талассемией, а также другими заболеваниями.