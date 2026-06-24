Власти Ульяновской области приняли решение о введении временных ограничений на продажу топлива. Соответствующие меры были приняты на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Алексея Русских, сообщается на сайте главы региона, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что ограничения направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке и предотвращение спекуляций. Аналогичные меры ранее были введены в ряде соседних субъектов РФ.

С 25 июня автозаправочным станциям рекомендовано отпускать не более 40 литров бензина на один легковой автомобиль. Для дизельного топлива установлен лимит в 100 литров на легковую машину и до 300 литров на грузовой транспорт и автобусы. Кроме того, вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в канистры, бочки и другие потребительские емкости.

При этом ограничения не распространяются на транспорт экстренных и оперативных служб, технику предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, общественный пассажирский транспорт, а также сельхозпроизводителей. Для этих категорий потребителей топливо будет отпускаться без лимитов.

Власти подчеркнули, что меры носят временный характер и будут действовать до принятия решения об их отмене.