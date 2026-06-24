Продолжается визит в Азербайджан руководства Национального университета обороны Пакистана, а также слушателей и профессорско-преподавательского состава курса «Национальная безопасность и война — 26».

В рамках визита делегация посетила Военно-морские силы Азербайджана, где состоялась встреча с командующим ВМС, контр-адмиралом Шахином Мамедовым, сообщили в оборонном ведомстве.

На встрече гостям была представлена подробная информация о деятельности Военно-морских сил, а также даны ответы на интересующие их вопросы.

Согласно программе визита делегация посетила Центр морского движения ВМС, где ознакомилась с организацией мониторинга, мерами безопасности, координацией и управлением деятельностью на море.