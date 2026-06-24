Председатель Собрания исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф отмечает заметную активизацию за последний год отношений между Баку и Тегераном, особенно благодаря регулярным контактам между президентами двух стран.

По сообщению отдела по связям с прессой и общественностью парламента Азербайджана, об этом Галибаф заявил в среду на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, состоявшейся в рамках 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС в Баку.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Ираном и отметили, что реализуемые проекты и новые направления взаимодействия будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Также были обсуждены региональные процессы и подчеркнута важность переговоров для обеспечения мира и стабильности, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече отмечена роль межпарламентских связей, а также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Галибаф высоко оценил шаги Азербайджана в период недавних событий в Иране, поблагодарив президента Ильхама Алиева, государство и народ Азербайджана за поддержку и гуманитарную помощь.

Спикер Сахиба Гафарова отметила важную роль Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества и заявила, что эта конференция создает хорошую возможность для обсуждения как многосторонних, так и двусторонних связей. Была выражена уверенность, что данный визит спикера Меджлиса исламского совета Исламской Республики Иран также внесет вклад в развитие межпарламентских связей.

В ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Ираном. Сахиба Гафарова выразила уверенность, что связи и впредь будут развиваться в соответствии с отношениями между двумя дружественными и соседними странами.

В то же время было доведено до внимания, что во время известных событий по поручению президента Ильхама Алиева Азербайджан стал первой страной, направившей гуманитарную помощь Ирану.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана, оставил запись в книге соболезнований, и именно президент Азербайджана стал единственным главой государства, посетившим посольство Ирана в зарубежной стране.