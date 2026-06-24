Государственная пограничная служба Азербайджана предотвратила очередную попытку контрабанды наркотиков из Ирана с использованием беспилотника.

На участке погранотряда «Горадиз» был нейтрализован БПЛА, перевозивший наркотики. Изъято 10,6 кг запрещённых веществ, включая марихуану и опий.

Кроме того, на участках ответственности пограничных отрядов «Гёйтепе» и «Лянкяран» были выявлены еще 6 кг 478 г и 24 кг 90 г марихуаны соответственно.

По данным ГПС, за последние дни предотвращён ввоз из Ирана в Азербайджан в общей сложности свыше 41 кг наркотических средств. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.