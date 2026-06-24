Украинские военные заявили об ударе по Центру космической связи «Владимир» во Владимирской области в ночь на 24 июня. По данным Генштаба ВСУ, были повреждены два здания комплекса, после чего возник пожар.

Утверждается, что объект используется для работы систем спутниковой и дальней космической связи, в том числе в интересах российских силовых структур. По открытым данным, центр обеспечивает спутниковую связь и участвует в управлении и контроле спутников серии «Экспресс-АМ», которые используются для телерадиовещания, интернета и телефонной связи.

Официальных сообщений российских властей об атаке на объект не поступало.

Это уже второй подобный объект, о поражении которого заявляет украинская сторона за последнюю неделю. Ранее ВСУ сообщили об ударе по Центру космической связи «Дубна» в Подмосковье, заявив о повреждении антенного комплекса и части инфраструктуры управления спутниковой сетью.