Четверо граждан Украины — членов экипажа контейнеровоза Epaminondas, задержанного в апреле Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе, были освобождены. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, после задержания судна украинские дипломаты установили контакт с моряками, их родственниками, греческой компанией-судовладельцем и другими сторонами для организации возвращения.

В результате проведённой работы моряки были освобождены и выехали из Ирана. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В МИД поблагодарили партнёров и всех участников процесса, подчеркнув, что Украина продолжает придерживаться принципа возвращения своих граждан.