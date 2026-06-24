Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не позволила реализовать планы Израиля по созданию новой нестабильности в регионе.

По его словам, события вокруг Ирана показали всему миру, насколько великой и сильной державой является Турецкая Республика.

Израиль, по его словам, не способен терпеть даже малейшую возможность мира, а заявления израильских политиков последних десяти дней показывают, что речь идёт уже не о логике государства, а о группе радикалов, потерявших рассудок.

«Ситуация дошла до того, что и власть, и оппозиция обвиняют друг друга в том, что убили недостаточно людей. Идёт постоянное соревнование в том, кто выскажется более жёстко в духе геноцидной риторики», — сказал президент Турции.