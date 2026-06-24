Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Глава государства отметил важность участия председателя парламента Турции в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев заявил, что в будущем в Азербайджане также будут проводиться другие мероприятия в рамках Организации исламского сотрудничества, подчеркнув важность дальнейшего расширения связей между исламскими странами.

Нуман Куртулмуш поблагодарил за прием и высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов ОИС, а также передал главе азербайджанского государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия и попросил передать свои наилучшие пожелания турецкому лидеру.

В ходе беседы была затронута важность Шушской декларации, отмечено успешное развитие братских и союзнических отношений между нашими странами во всех направлениях, в том числе в межпарламентской сфере. Было отмечено, что азербайджано-турецкое единство и братство являются уникальным примером в мире и представляют собой общее достояние двух стран.

Подчеркнуто, что дружба и братство между нашими странами являются важным фактором обеспечения мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

На встрече были обсуждены текущее сотрудничество между законодательными органами двух стран и перспективы его дальнейшего расширения.