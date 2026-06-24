Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил на открытии 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов ОИС в Баку, что Исламабадский меморандум является признанием поражения США.

По его словам, конфликт был не просто военным противостоянием, а попыткой изменить стратегический баланс в регионе и навязать свою волю Ирану. Однако, как утверждает Галибаф, расчёты организаторов не оправдались.

«Иранский народ показал, что эпоха навязывания своей воли независимым народам силой завершилась. Мир увидел, как Иран сопротивлялся и добился победы», — заявил он.

Галибаф также отметил, что, несмотря на понесённые потери, Иран сумел нанести поражение США и Израилю.

Говоря о достигнутых договорённостях с Вашингтоном, он отметил, что Исламабадский меморандум стал результатом сопротивления и силы иранского народа, а не давления.

«Именно поэтому мы считаем Исламабадский меморандум заявлением о поражении США», — подчеркнул спикер парламента Ирана.