Польский депутат Януш Ковальский призвал выслать из страны всех украинцев.

«Пора запускать программу возвращения украинцев из Польши в Украину. Все должны вернуться домой», — написал у себя в Facebook Януш Ковальский.

Ранее Ковальский призывал сделать польские университеты только для поляков. Слова политика вызвали бурную реакцию в польском Сейме. Спикер Влодзимеж Чажастый напомнил, что тысячи поляков сами учатся за границей и пользуются возможностями международного образования.

Сегодня стало известно, что лекцию Елены Зеленской, супруги президента Украины, отменили в Гданьском университете на фоне скандала с подразделением ВСУ, которое носит имя «героев УПА».

Накануне, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за конфликта с Варшавой не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению республики.