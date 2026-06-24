Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди. Ночью в отдельных местах полуострова дожди, вероятно, будут интенсивными, ожидаются грозы. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 19–22° тепла, днем — 27–32° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70–80%, днем — 55–60%.

В районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются дожди. В отдельных местах будут интенсивными, ожидаются грозы, град, ночью и вечером осадки местами усилятся. В некоторых горных районах временами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19–22° тепла, днем — 30–35° тепла, в горах ночью — 9–14° тепла, днем — 18–23°, местами 25–27° тепла.