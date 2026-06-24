ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отменило рейсы Баку–Нахчыван, запланированные на 24 июня, из-за грозовой погоды, наблюдающейся в аэропорту Нахчывана.

В авиакомпании отметили, что пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, а после стабилизации погодных условий выполнение рейсов продолжится в штатном режиме.

«Все решения в AZAL принимаются исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и реализуются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности», — говорится в сообщении.