Вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои исторические земли уже продвигается в правовой плоскости и получает отражение в документах, распространяемых и принимаемых на международных площадках.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев в беседе с журналистами в рамках мероприятия «Возвращение в Западный Азербайджан: восстановление исторической справедливости и права человека», сообщает Report.

По его словам, вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои исторические земли долгое время обсуждался преимущественно в гуманитарном аспекте.

«Уже распространены многочисленные документы в Совбезе и Генассамблее ООН, а также приняты соответствующие документы в рамках парламентской дипломатии, Движения неприсоединения и других международных организаций», — сказал депутат.