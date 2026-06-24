Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО российских войск в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам Саки и Гвардейское в аннексированном Крыму. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме Саки были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники, подчеркнули в СБУ.

Также вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С1. Это уже четвертый Панцирь-С1, пораженный Альфой СБУ в этом районе, подчеркнули бойцы.