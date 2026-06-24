ВСУ наносят удары по НПЗ и военным объектам в глубине России при поддержке американской разведки, сообщили источники Financial Times. По их данным, союзники Киева призывают Вашингтон продолжать передачу разведданных для таких операций.

Как утверждают собеседники издания, президент США Дональд Трамп на саммите G7 положительно оценил действия Украины и обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским.

В 2026 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары по российской нефтяной структуре, а в мае, по подсчетам Bloomberg, совершили рекордные за все время 30 атак. Согласно оценке Energy Intelligence, в результате ударов украинских дронов по нефтяным заводам объемы нефтепереработки в России в начале июне опустились ниже 4 млн баррелей в сутки — минимального уровня за 21 год.