Министерство внутренней безопасности США ослабило ограничения для сборной Ирана по футболу, разрешив команде прибыть в Сиэтл за двое суток до матча группового этапа чемпионата мира против Египта, сообщает NBC News.

Сборная Ирана в ночь на 16 июня по мск сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира в Инглвуде (штат Калифорния). Однако сразу после матча команда получила распоряжение покинуть США и вернуться в свой тренировочный лагерь в Тихуане (Мексика), хотя изначально планировала остаться на ночь для восстановления сил.

Это вызывало недовольство со стороны иранской федерации, которая рассматривала возможность подачи жалобы в ФИФА.

«Перед матчем в Сиэтле 26 июня иранской сборной разрешат приехать за два дня до начала игры. Их попросят уехать в день окончания матча, то есть вечером после игры», — сообщил представитель Министерства внутренней безопасности США.

Сборная Ирана на групповом этапе дважды сыграла вничью — с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0). Команда занимает второе место в группе G с двумя очками. Египтяне лидируют с четырьмя очками.

В заключительном туре группового этапа Иран встретится с Египтом, а Бельгия — с Новой Зеландией. Обе игры пройдут в ночь на 27 июня.