23 июня в Нью-Йорке в рамках 21-го заседания государств — участников Конвенции о правах ребёнка кандидат от Азербайджана был избран членом Комитета ООН по правам ребёнка (CRC) на 2027–2031 годы.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе выборов, прошедших в условиях высокой международной конкуренции, за 9 вакантных мест в Комитете боролись кандидаты от 17 стран. Представитель Азербайджана — докторант Эссекского университета Фарид Адилов — уже в первом туре голосования получил поддержку большинства государств-участников и был избран членом Комитета, набрав 130 голосов.

Таким образом, впервые гражданин Азербайджана будет представлен в данном органе.

Комитет ООН по правам ребёнка является авторитетным договорным органом, контролирующим выполнение Конвенции о правах ребёнка 1989 года. Он состоит из 18 независимых экспертов, избираемых на глобальном уровне, и следит за соблюдением государствами-участниками своих обязательств по Конвенции.