Венгрия заблокировала следующий шаг на пути вступления Украины и Молдовы в ЕС, сообщает Politico.

Будапешт стал единственной столицей ЕС, которая выступила против утверждения общей позиции 27 стран блока. Этот документ нужен для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы.

Вопрос снова перенесли на следующую неделю.

Ранее премьер Венгрии Мадьяр уже заявлял, что не поддерживает быстрое открытие всех шести кластеров для Украины, потому что это отправит неправильный сигнал странам Западных Балкан.