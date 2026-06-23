23 июня в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Судебное заседание прошло под председательством Эльмара Рагимова при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой. Каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на армянский и русский языки, а также адвокаты. В процессе участвовали прокуроры и представители потерпевших.

В ходе заседания выступили несколько обвиняемых и их защитники. Адвокаты подсудимых просили смягчения наказания.

Следующее заседание назначено на 30 июня.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению. Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян — 18 лет, Давид Алавердян и Левон Балаян — 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — 15 лет.