Пилот американского истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, сообщил после спасения о наблюдении необычной группы иранских беспилотников, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с итогами допроса летчика.

Он утверждал, что видел несколько взаимосвязанных дронов, которые по форме напоминали медузу. Они двигались согласованно, а более мелкие аппараты располагались под крупными, напоминая щупальца.

Источники CNN отмечают, что разведка США ранее не располагала данными о наличии у Ирана такой технологии, известной как «сетевое взаимодействие». При этом некоторые первоначальные оценки допускали, что именно эта группа беспилотников могла сыграть роль в уничтожении американского самолета, хотя расследование причин его крушения продолжается.