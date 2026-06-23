Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), сообщают российские СМИ.

Задержание Полубояринова подтверждают источники «Ведомостей». По их словам, с бывшим гендиректором «Аэрофлота» проводятся следственные действия, но его статус в рамках уголовного дела неизвестен.

Заседание по аресту Полубояринова в Тверском суде прошло 19 июня. Что стало поводом для дела, неизвестно. Журналисты отмечают, что до 2020 года Полубояринов был членом правления ВЭБ.РФ, а в апреле тот же Тверской суд отправил под домашний арест действующего зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова по такому же обвинению.

По данным источника «Ведомостей», дело Довлатова было связано с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации еще в 2016 году.