В Баку в январе-мае 2026 года зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием мотоциклов и мопедов, в результате которых погибли 5 человек и 1 получил травмы.

Об этом сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку.

В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение показателей аварийности, в столице продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.

С начала июня выявлено 79 мотоциклов и мопедов без государственных регистрационных знаков, с незаконно установленным или измененным оборудованием, а также под управлением лиц без водительских удостоверений. Транспортные средства помещены на штрафстоянку, в отношении водителей приняты меры в соответствии с законодательством.