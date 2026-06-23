Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов осмотрели расстрелянные во время оккупации бюсты известных деятелей Азербайджана — Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Президенту Туркменистана было сообщено, что в период оккупации эти бюсты подверглись актам армянского вандализма и были вывезены в Армению, а также была предпринята попытка переплавить их как металлолом. Именно благодаря вмешательству общенационального лидера Гейдара Алиева эти памятники были спасены и возвращены в Азербайджан. Некоторое время бюсты хранились во дворе Азербайджанского национального музея искусств в Баку, а после освобождения Шуши были возвращены на свои прежние места.

Кроме того, Ильхам Алиев и Бердымухамедов ознакомились с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах» в Центре творчества, восстановленном Фондом Гейдара Алиева в Шуше. На выставке «Гейдар Алиев и Карабах» демонстрируются фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги Великого лидера в политическом, экономическом, социальном и культурном развитии Карабаха. Здесь также представлены фотографии, связанные с поездками Общенационального лидера в Карабах, проведенными им встречами и мероприятиями. Экспозиция выставки знакомит посетителей с периодом великого перелома, начавшимся в истории Карабаха и Восточного Зангезура с 1969 года. Посредством фото- и видеоматериалов представлены факты о масштабных реформах, проведенных во всех сферах жизни региона в сложных исторических условиях гениальным Гейдаром Алиевым, который всегда заботился о родном народе. На выставке также демонстрируется фильм «След», повествующий о жизни и политической деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева.