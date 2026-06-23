Рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым прошла в городе Иркутске.

На встрече глава Приангарья отметил, что сотрудничество области и республики высоко ценится, и Иркутской область ценит взаимный интерес к расширению экономического взаимодействия, развитию культурных обменов и гуманитарных связей.

«Торгово-экономическое сотрудничество Иркутской области с Республикой Азербайджан развивается: по итогам 2025 года внешнеторговый оборот увеличился в 3,1 раза по сравнению с 2024 годом. Мы заинтересованы в развитии экспортных и импортных поставок, а также в проведении реверсных бизнес-миссий», — отметил Игорь Кобзев.

На встрече обсудили возможность расширения товарной номенклатуры взаимных поставок. В настоящее время Приангарье поставляет в Азербайджан в основном алюминий, химическую продукцию, в том числе моющие и чистящие средства, а также лекарственные препараты, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, и машиностроительную продукцию.

Губернатор также пригласил азербайджанских предпринимателей принять участие в Байкальском международном форуме партнёров 27–29 августа. И еще в одном мероприятии, уже для молодежи — форуме «Байкал», передает пресс-служба правительства Иркутской области.