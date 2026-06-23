Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия окажет военную помощь Беларуси в случае ударов ВСУ по её территории.

Так он прокомментировал угрозы Владимира Зеленского атаковать ретрансляторы для российских беспилотников, которые, по словам украинского президента, размещены в Беларуси.

Лавров напомнил о договоре Москвы и Минска о гарантиях безопасности и заявил, что при необходимости Россия готова применить весь комплекс предусмотренных им мер для защиты союзника.

По его словам, Киев пытается втянуть Беларусь в конфликт и расширить географию боевых действий.

Статья 6 договора, о котором упомянул Лавров, допускает применение ядерного оружия «в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности».