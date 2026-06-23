Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов ознакомились с ходом строительства Шушинской мечети.

Помощник президента Азербайджана Анар Алекперов проинформировал глав государств о проводимых работах.

Было отмечено, что мечеть, фундамент которой был заложен президентом Азербайджана в 2021 году, возводится как новый современный символ исторического города.

Мечеть, построенная в форме цифры 8 — символа Дня Победы, будет состоять из основного и административного зданий, а также мужских и женских помещений для омовения. Два минарета высотой 73 метра будут символизировать число 11 — в честь освобождения Шуши в одиннадцатом месяце года.

Внешний фасад здания будет украшен геометрическими орнаментами, использованными на минаретах древней мечети Шуши. Строительство осуществляется при поддержке «Paşa Holdinq».

Новая мечеть является одним из важных проектов по восстановлению и созиданию на освобождённых территориях Азербайджана, отражая возрождение Карабаха и приверженность народа национально-духовным ценностям.