Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером местами пройдут дожди. Ближе к ночи в отдельных районах полуострова возможны ливни и грозы. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха в столице ночью составит 20-23°, днем 29-34°.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст., относительная влажность ночью 60-65 %, днем 40-50 %.

В районах страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и град, к вечеру осадки могут усилиться. Ночью и утром в отдельных горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 17-22°, местами до 25-28°.