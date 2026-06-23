Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший накануне о своей отставке, нанес ущерб своим политическим позициям из-за политики в сфере энергетики и иммиграции.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

При этом Трамп назвал Стармера своим другом и «хорошим человеком».

«Он очень хороший человек. В каком-то смысле мой друг. <…> У него две проблемы — энергетика и иммиграция. Ну и преступность. Но прежде всего энергетика и иммиграция», — сказал президент США.