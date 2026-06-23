Иран и США создадут четыре рабочих группы для реализации достигнутых соглашений.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

По словам дипломата, были созданы рабочие группы по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию и по мониторингу и осуществлению.

Кроме того, Гарибабади уточнил, что Тегеран и Вашингтон завершили подготовку следующего этапа переговоров на высоком уровне. Ожидается, что в них будут участвовать спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Арагчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.