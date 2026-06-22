Глава правой британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фараж заявил, что после ухода от власти Кира Стармера Лейбористской партии стоит провести парламентские выборы. Об этом сообщает The Guardian.

«Если лейбористы думают, что они могут запихнуть очередного профессионального политика на Даунинг-стрит, то их ожидает кое-что другое. «Реформировать Соединенное Королевство» готово к выборам, и мы готовы нести перемены», — сказал Фараж.

Согласно материалу издания, так Фараж высказался о члене парламента Эндрю Бернеме, который выразил готовность побороться за позицию лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

Глава партии также заявил, что Великобритании нужны реальные перемены, а не «выдохшийся, отживший свое» лидер.