Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии максимальной боевой готовности и способны оперативно отреагировать на любой сценарий развития оперативно-тактической обстановки.

Об этом в ходе инспекции подразделений противовоздушной обороны на северо-западе страны заявил командующий совместным штабом ПВО Ирана «Хатам аль-Анбия» бригадный генерал Алиреза Эльхами, сообщает IRNA.

«Вооруженные силы Ирана развернуты в режиме стопроцентной оперативной готовности. Мы просчитали все возможные сценарии действий потенциального противника. На сегодняшний день боевые расчеты ПВО по всей стране несут непрерывное боевое дежурство, надежно обеспечивая неприкосновенность воздушного пространства Исламской Республики», — подчеркнул военачальник.

Генерал Эльхами также отметил важность систематизации и внедрения в практику оборонного планирования опыта, полученного национальными силами в ходе недавних обострений, включая «12-дневную войну» и «Рамаданное противостояние». По его оценке, данные кризисы подтвердили высокую эффективность и автономность национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны.