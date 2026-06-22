Передача Туркменистану танкера «Достлуг» стала очередным подтверждением азербайджано-туркменского стратегического партнерства.

Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.

«Передача Азербайджаном Туркменистану танкера «Достлуг», построенного на Бакинском судостроительном заводе, стала очередным подтверждением стратегического партнерства и взаимного доверия между двумя странами. Этот проект еще раз демонстрирует достижения Азербайджана в области судостроения и высокий промышленный потенциал нашей страны», — написал министр.

Набиев выразил уверенность, что новый танкер будет способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-туркменских отношений и развитию сотрудничества в Каспийском регионе.