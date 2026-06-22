Отношения Баку и Ашхабада строятся на прочном фундаменте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном с президентом Туркменистана заявлении для прессы по итогам двусторонней встречи, сообщает «Азертадж».

«Наши отношения строятся на прочном фундаменте — это исторические связи, культурные связи, духовные связи. Мы регулярно проводим выступления творческих коллективов. Буквально недавно, в начале этого месяца были проведены Дни культуры Азербайджана и в Ашхабаде, и в Аркадаге. А в прошлом году деятели культуры Туркменистана были у нас с Днями культуры и в Баку, и в Гяндже.

Также должен сказать, что Баку и Ашхабад – города-побратимы, точно так же, как и Аркадаг и Физули. Все это – демонстрация нашего единства. Мы стремимся к тому, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество и углублять взаимодействие», — подчеркнул глава азербайджанского государства.

Алиев выразил также благодарность туркменской стороне за «активную поддержку принятия Азербайджана в полноправные члены Консультативного совета глав государств Центральной Азии».

«Я рассматриваю это событие как историческое, поскольку, хоть мы и не являемся географически Центральной Азией, но наши культурные, исторические связи, а также те конкретные вопросы, которые мы решаем сегодня по взаимодействию регионов, по решению транспортно-логистических задач, естественно, создают предпосылки для того, чтобы регион большой Центральной Азии рассматривался как единый геополитический, геоэкономический регион. И, естественно, мы с первого дня начали активно взаимодействовать и в многостороннем формате», — сказал президент.

«Сегодня также много говорилось о транспортно-логистической сфере. Естественно, сотрудничество в этой сфере между нашими странами носит уже долгосрочный, я бы сказал, стратегический характер не только для нас, не только для наших соседей, но и для обширной географии. Поскольку сегодня не так-то много в мире надежных, безопасных транспортных путей, объединяющих страны, которые между собой сотрудничают. Это большое достижение. И в данном случае рассматривать транспортно-логистические проекты в отрыве от политического взаимодействия невозможно. Без политического взаимодействия никакие географические условия не позволили бы объединить усилия. А мы договорились проводить более углубленную координацию нашей деятельности в транспортно-логистической сфере с тем, чтобы увеличивать грузопотоки, которые и так растут в результате нашей совместной деятельности, но и работать над привлечением грузов третьих стран. Поэтому эта сфера будет, естественно, одной из приоритетных как в нашем двустороннем взаимодействии, так и в многостороннем», — подчеркнул глава государства.

Алиев поблагодарил Бердымухамедова и, в целом, Туркменистан, за помощь в восстановлении Карабаха.

«В июле прошлого года, когда он посещал нас, он выдвинул инициативу строительства мечети в городе Физули, строительство уже начато. Это было еще одним свидетельством искреннего, дружественного отношения Туркменистана, его общенационального лидера, всего братского народа Туркменистана к Азербайджану», — отметил Ильхам Алиев.