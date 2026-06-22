Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко скоро обсудят ситуацию, связанную с угрозами украинского президента Владимира Зеленского в адрес Беларуси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его спросили, планируют ли Путин и Лукашенко обсудить слова Зеленского о том, что он готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на территории Беларуси вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут.

«Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич (Лукашенко) об этом говорил, в обозримой перспективе планирует осуществить контакты. Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», — сказал Песков.

Он добавил, что эта «угроза — абсолютно агрессивная, (это) вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны».

«Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси в состоянии свой суверенитет обеспечить», — подчеркнул Песков.