22 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял посла Азербайджана Гусейна Гулиева, завершающего дипломатическую миссию в этой стране.

Шавкат Мирзиёев особо отметил плодотворную деятельность и личный вклад посла Азербайджана в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

В ходе встречи было отмечено, что налажен интенсивный диалог на высшем и других уровнях, заметный прогресс достигнут в торгово-экономической сфере: за последние годы кратно увеличился товарооборот, создано 280 предприятий с участием азербайджанского капитала, учреждена Совместная инвестиционная компания.

Далее было подчеркнуто, что в активной фазе находятся проекты кооперации в области геологии, сельского хозяйства, транспорта, градостроительства, текстиля, фармацевтики и других отраслях, осуществляются важные программы в области культурно-гуманитарного обмена.

В завершение встречи президент Узбекистана вручил Гусейну Гулиеву орден «Меҳнат шуҳрати» за большой вклад в укрепление узбекско-азербайджанских многоплановых отношений.

Посол выразил глубокую признательность главе Узбекского государства за высокую оценку его дипломатической миссии, а также поблагодарил за всемерную поддержку развития полномасштабного сотрудничества двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже наградил Гусейна Гулиева. Распоряжением Ильхама Алиева Гусейн Гулиев награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджана.