В Гёйгёльском районе состоялся фестиваль «Наследие Западного Азербайджана – возвращение к историческим корням», организованный совместно Общиной Западного Азербайджана и Исполнительной властью района.

Мероприятие прошло в этнопосёлке «Хан Юрду», созданном в селе Ени Зод.

Выступавшие подчеркнули важность сохранения и передачи будущим поколениям богатого историко-культурного наследия Западного Азербайджана. Было отмечено, что подобные мероприятия способствуют сохранению национальной памяти, популяризации традиций и информированию молодёжи об историческом прошлом.

Председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли заявил, что фестиваль имеет большое значение для возрождения национальной культуры и древних традиций, а также демонстрации богатого культурного наследия Азербайджана. По его словам, география подобных фестивалей будет расширяться, и они будут регулярно проводиться в различных регионах страны.

Фестиваль продолжился концертной и культурной программой.