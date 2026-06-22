В Варшаве ответили Владимиру Зеленскому на его упрёк о том, что орден Белого Орла остаётся у Бенито Муссолини, Екатерины II и Герхарда Шрёдера, тогда как украинского президента этой награды лишили.

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак заявила в соцсети X, что орден не отзывают посмертно — поэтому речь не может идти о Муссолини и Екатерине II.

Что касается экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которого часто критикуют за связи с Владимиром Путиным, Енджак заявила, что он «никогда не оскорблял Польшу так открыто, как Зеленский».

По её словам, при Шрёдере в Германии не называли подразделения Бундесвера в честь «героев СС».