Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе.

11:14 Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в формате «один на один».

11:07 Состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Сердара Бердымухамедова.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Туркменистана.

Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а члены туркменской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

10:00 Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Туркменистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.