Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе.
11:14 Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в формате «один на один».
11:07 Состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Сердара Бердымухамедова.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Туркменистана.
Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а члены туркменской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
10:00 Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Туркменистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.