В Катаре при взрыве на газоперерабатывающем заводе погибли 13 человек, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Среди погибших — граждане Индии и Пакистана, сообщил МВД Катара.

Еще 66 человек получили ранения и проходят лечение в больницах. Среди пострадавших есть граждане Катара, а также стран Азии и Африки.



09:57 По меньшей мере 54 человека получили ранения, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара.

«Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности «Лехвия» совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей», — говорится в заявлении МВД.