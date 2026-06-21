Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить канцлера ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку. Об этом спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в соцсети X.

Дмитриев попросил инопланетян убедить главу немецкого правительства уйти в отставку вслед за британским премьером Киром Стармером.

«Дорогие инопланетяне, спасибо вам, что вы проявили ваше всемогущество и добродетель и убедили Стармера уйти в отставку в течение двух недель после просьбы. Можете, пожалуйста, теперь сделать это с Мерцем? Его рейтинги еще хуже. Он разрушает цивилизацию своими воинственными, иммиграционными, плохими энергетическими и экономическими решениями», — написал он.