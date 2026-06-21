Обострение отношений Варшавы и Киева может негативно повлиять на обе страны, написал в соцсети X премьер Польши Дональд Туск.

По мнению политика, ситуация между Варшавой и Киевом — стратегическая ошибка, которая будет иметь для обеих сторон геополитические и репутационные потери и повредит бизнесу.

«В политике, как известно, ошибка хуже преступления . В разговорах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снижать напряжение», — сообщил премьер-министр.

Он признался, что это нелегкая задача.