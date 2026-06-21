Вашингтонская администрация намерена продолжить нанесение ударов по латиноамериканским наркокартелям. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Оливия Уэйлс.

«США продолжат выявление и нейтрализацию любых группировок, у которых есть намерения и возможности готовить нападения на американцев — будь то смертоносные картели, отравившие миллионы американцев, или джихадисты», — привела ее слова газета The Washington Post.

«Террористам любого рода не позволят укрыться на нашей территории или атаковать нас из-за рубежа», — добавила Уэйлс.

Как отмечает издание, представитель Белого дома говорила, в частности, о возможности нанесения Вашингтоном новых точечных ударов по действующим в странах Латинской Америки наркокартелям. Власти внесли многие из них в американский список террористических организаций.