Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое решение лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Как пишет газета Rzeczpospolita, Навроцкий считает, что Украина «перешагнула через болевой порог» поляков.

Он рассказал, что в XX веке Польша была свободной только 31 год, а остальное время находилась под властью других государств. В том числе, сопротивлялась советской оккупации.

«Мы знаем, что такое война и борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня и российская угроза. Но мы – гордая нация, и у нас есть свой болевой порог, когда дело касается вопросов, которые касаются нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла», — сказал Навроцкий.