Президент США Дональд Трамп стремился как можно быстрее завершить конфликт с Ираном из-за его влияния на мировую экономику, а также на его популярность и позиции республиканцев перед промежуточными выборами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По данным телеканала, в начале июня Трамп и его советники приняли решение добиваться рамочного соглашения с Тегераном, предусматривающего открытие Ормузского пролива и общие принципы урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

CNN отмечает, что за прекращение конфликта выступали многие высокопоставленные представители администрации. В частности, министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность экономическими последствиями войны, а министр энергетики Крис Райт — влиянием на мировой энергетический рынок.

В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Пентагона Пит Хегсет, по данным телеканала, относились к числу наиболее скептически настроенных чиновников, сомневавшихся в готовности Ирана выполнять возможные договоренности.