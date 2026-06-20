Уровень негативного отношения поляков к украинцам вырос до 43%, тогда как украинцы демонстрируют противоположную тенденцию и в целом сохраняют благосклонность к соседям, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты исследования Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского.

Социологи отмечают, что за последние годы отношения между украинцами и поляками изменились: после периода широкой поддержки в начале полномасштабного вторжения России в Украину в настоящее время наблюдается постепенное снижение благосклонности.

Если в 2023 году о негативном отношении к украинцам заявляли 17% польских респондентов, то по последним данным этот показатель вырос почти в 2,5 раза – до 43%.

В Украине динамика остается значительно сдержаннее. Уровень негативного отношения к полякам составлял 0% в 2022 году, 1% в 2023-м и вырос до 8% по последним данным. Таким образом, несмотря на общее обострение общественных настроений и ряд политических и экономических противоречий, большинство украинцев сохраняет положительное отношение к Польше.

Факторы изменения настроений в польском обществе

Социологи объясняют изменение настроений в Польше постепенной трансформацией общественного мнения. Начальный этап массовой солидарности и готовности к значительным расходам на поддержку Украины постепенно сменяется усталостью, снижением эмоциональной вовлеченности и более прагматичным подходом.

Дополнительным фактором называют снижение ожиданий относительно скорого завершения войны, а также влияние изменений в политике США и неопределенность в отношении мирного процесса. Это, по оценкам экспертов, усиливает осторожность польского общества в вопросах безоговорочной поддержки.

В то же время рост критических настроений в Польше касается преимущественно не личного отношения к украинцам, а вопросов государственной политики и распределения помощи. Речь идет о требованиях большей прозрачности и контроля за использованием ресурсов. При этом личные контакты с украинцами, которые работают или учатся в Польше, оцениваются преимущественно положительно.

Что остается основой отношений

Несмотря на изменение настроений, исследователи подчеркивают, что эти тенденции не означают отказа Польши от поддержки Украины.

В польском обществе сохраняется понимание того, что сопротивление Украины имеет ключевое значение для безопасности самой Польши, а также широкая поддержка её оборонных усилий. Кроме того, преобладает позиция, признающая Украину суверенным государством с правом самостоятельного выбора своего политического пути.

По мнению социологов, именно этот базовый консенсус остается ключевым элементом отношений между двумя странами, несмотря на рост эмоциональной напряженности.

Стоит отметить, что соответствующий опрос проводился в ноябре 2025 года.