Государственный долг Армении за последние восемь лет увеличился на 110,6% — с $6,87 млрд в мае 2018 года до $14,46 млрд в апреле 2026-го. Об этом сообщает ТАСС, проанализировав данные Статистического комитета республики.

Пик долга пришёлся на февраль 2026 года — $14,78 млрд, что на 115,2% больше, чем в мае 2018-го. При этом с декабря 2025 года правительство изменило методику подсчёта, исключив обязательства правительства и Центробанка.

Внутренний долг вырос на 467,1% — с $1,26 млрд до $7,15 млрд. Внешний — на 21,6%, с $5,49 млрд до $6,68 млрд.

Сейчас на каждого жителя Армении приходится около $4 665 госдолга — вдвое больше, чем в 2018 году.