Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, украинский кризис мог бы не возникнуть, если бы формат G8 с участием России был сохранён.

В интервью порталу Axios он отметил:

«G8 следовало сохранить. Если бы это произошло, вероятно, войны между Россией и Украиной не было бы. Но Барак Обама не хотел видеть Путина там. Думаю, и некоторые другие лидеры занимали такую же позицию».

По словам Трампа, сохранение прежнего формата «Большой восьмёрки» было бы более правильным решением с точки зрения международной стабильности.