Украина не сможет стать полноправным членом Европейского Союза до завершения войны. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает УНИАН.

По его словам, до конца войны Украина может получить статус ассоциированного члена ЕС в качестве промежуточного этапа интеграции.

Мерц отметил, что это легко реализовать, так как такая модель членства в блоке не требует внесения каких-либо изменений в учредительные договоры ЕС.

Он напомнил, что вскоре после объединения Германии в 1991 году для представителей бывшей ГДР ввели статус наблюдателей в Европарламенте без права голоса.

Также Мерц объяснил, почему страны Западных Балкан могут стать полноправными членами Евросоюза раньше Украины. Он заявил, что главное отличие заключается в том, что на территории Украины продолжаются полномасштабные боевые действия.

«Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом Европейского Союза, а затем — полноправным членом Европейского Союза», — подчеркнул Мерц.